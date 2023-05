Nuno é campeão na Arábia Saudita e deixa Ronaldo sem título

Al Ittihad venceu o Al Feiha e fez a festa.

O Al Ittihad, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, sagrou-se este sábado campeão da Arábia Saudita, ao vencer em casa do Al Feiha por 3-0.

A equipa do treinador luso entra para a última jornada com mais cinco pontos do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, que foi titular mas não marcou no empate 1-1 frente ao Al Ettifaq.

Como treinador, o antigo guarda-redes do FC Porto tinha ganho uma supertaça na Arábia saudita e o segundo escalão de Inglaterra, pelo Wolverhampton.