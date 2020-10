Nuno comenta saída de Diogo Jota para o Liverpool: "Nós não o perdemos"

Treinador do Wolverhampton deseja "toda a sorte" ao avançado português.

Os últimos três anos foram de afirmação plena para Diogo Jota no futebol inglês, ao serviço do Wolverhampton, e, no último verão, o mercado ditou uma mudança de ares para o internacional português, agora ao serviço do campeão da Premier League: o Liverpool.

Em entrevista citada pelo site dos Wolves, Nuno Espírito Santo comentou a saída do avançado de 23 anos para Anfield, desejando "toda a sorte" a Jota e manifestando confiança em Jurgen Klopp para retirar o maior rendimento possível do jogador.

"Nós não perdemos o Jota. Ele teve três anos fantásticos nos Wolves. Com um rendimento máximo e uma dedicação extraordinária. Naturalmente, estas coisas acontecem no futebol. O Diogo foi para o Liverpool. Considero que foi para um grande clube e para uma filosofia onde acho que encaixa. Acredito que o Jurgen Klopp vai continuar a tirar o melhor do Diogo. O que lhe desejamos é o melhor. E que continue a ser muito feliz", assinalou Nuno, que considera "normais" as muitas movimentações do mercado de transferências:

"O futebol é assim. E temos de estar preparados para reagir. Quando a equipa tem sucesso e joga bem, normalmente os jogadores são assediados e eles próprios desejam novos desafios. Isso obriga-nos a recrutar novos jogadores e a ter tempo e paciência para que eles se tornem melhores e nos ajudem. Estas coisas são normais", rematou o técnico luso.