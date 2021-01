Nuno comenta estreia a marcar de Vitinha: "Quando era guarda-redes era difícil, mas agora..."

Jovem médio português deu a vitória ao Wolverhampton na Taça de Inglaterra.

Um golo apontado pelo português Vitinha foi suficiente para o Wolverhampton superar o Chorley (1-0), do sexto escalão, e garantir presença nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

No Victory Park, o mesmo local onde o Chorley tombou secundário Derby County, na ronda anterior, o jogador, de 20 anos e ex-FC Porto, estreou-se a marcar pela equipa da Premier League, num remate do meio da rua, que surpreendeu o guarda-redes Urvin, aos 12 minutos.

"Foi bom para ele e para nós, porque quando colocamos um jogador em campo é porque confiamos nele. Ele é um menino, tem talento, está a adaptar-se ao futebol inglês. Muitas coisas do seu jogo precisam e exigem uma adaptação rápida, porque ele tem menos tempo com a bola e tem que decidir melhor, mas estou feliz por ele", afirmou Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton.

O técnico rejeita que o guarda-redes adversário tenha facilitado. ""Não acho que tenha sido um erro do guarda-redes. Quando eu era guarda-redes era difícil, mas agora é ainda mais difícil por causa das bolas. Com o passar do tempo, tornam as bolas mais fáceis de pontapear e mais difíceis de parar. Cada vez estão mais leves", observou, citado pelo site oficial do clube.