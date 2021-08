Nuno clarifica situação de Harry Kane: "Depois de cumprir os protocolos..."

Avançado está a cumprir quarentena depois de um período de férias passado entre Bahamas e Flórida.

Harry Kane virou uma das novelas do verão, que promete continuar a fazer correr muita tinta depois de Pep Guardiola ter confirmado o interesse do Manchester City na contratação do avançado inglês. Porém, o Tottenham mostra-se irredutível e não planeia abrir mão do capitão de equipa, que, segundo Nuno Espírito Santo, já se encontra nas instalações do clube.

"O Harry está connosco. Precisa de cumprir o período de quarentena. Está no complexo e já está a treinar. Queremos integrá-lo depois de cumprir os protocolos. Vou falar com ele com a maior brevidade possível", assinalou o treinador português dos "spurs", após a vitória sobre o rival Arsenal (1-0) em jogo de preparação, no domingo.

De recordar que Kane esteve no centro da polémica na semana passada, ao não integrar os trabalhos do clube londrino após o período de férias que passou entre Bahamas e Flórida. Nas redes sociais, o vice-campeão europeu negou ter-se recusado a treinar, explicando que voltaria às instalações do Tottenham no sábado, "como sempre esteve planeado."