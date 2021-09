Nuno pressionado: queixas dos jogadores e pedidos de explicação

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham

Tottenham soma três derrotas seguidas na Premier e tem mostrado um futebol pouco convincente.

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, está cada vez mais pressionado pelos resultados e exibições que têm ficado muito aquém das expetativas. Em Inglaterra, a Imprensa já diz que a Direção do clube começa a equacionar a saída do treinador que chegou esta época.

Aliás, o jornalista Duncan Castles revela que alguns jogadores "têm-se queixado do futebol praticado e da personalidade de Nuno".

Quinta-feira a equipa terá, à partida, um jogo fácil em casa com o Mura para a Conference League, mas domingo, a receção ao Aston Villa poderá revelar-se decisiva para o futuro do técnico português, numa altura que a associação de adeptos do clube pediu à Direção que explique "os seus planos" e "visão estratégica" para que "o sucesso possa ser alcançado".

Certo é que depois de um início promissor na Premier League, com vitórias por 1-0 sobre Man. City, Wolverhampton e Watford, o Tottenham sofreu três desaires consecutivos diante de Crystal Palace (0-3), Chelsea (0-3) e Arsenal (1-3) na liga. Três partidas em que os spurs foram claramente inferiores e demonstraram gritantes dificuldades ofensivas.

Aliás, decorridas seis jornadas, em vários rankings a equipa de Nuno Espírito Santo, atual 11.ª classificada, ocupa os últimos lugares, sendo, nomeadamente a pior entre 20 nos remates por jogo, passes para zona de golo, oportunidades criadas e distância percorrida em média. E com apenas quatro golos, possui apenas o 18.º melhor ataque da prova. É igualmente a terceira pior em média de remates consentidos por partida.