NES aborda resultado que "dói muito" e não se alonga sobre eventual paragem na Premier League

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton

Treinador reagiu ao desaire ocorrido em Old Trafford, assumiu a necessidade de reforçar a equipa e a preocupação pelo recente aumento de infeções por covid-19 no futebol inglês

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, confessou que "dói muito" a derrota com o Manchester United, sofrida esta terça-feira, com um golo tardio de Marcus Rashford, pelo que apelou à "concentração até ao último momento" de cada jogo.

"Dói muito, especialmente quando se trabalha tanto, mas o futebol é isso mesmo", começou por referir, resignado, o treinador sobre o golo do avançado internacional inglês dos red devils, marcado já aos... 94 minutos.

O técnico português teceu, apesar da sensação de um soco no estômago sentida, elogios à exibição protagonizada pela equipa dos wolves - derrotada pela terceira ronda seguida do campeonato - frente ao agora vice-líder inglês.

"Foi um jogo duro, mas penso que começámos bem. No primeiro tempo, criámos algumas oportunidades. Combinámos bem e saímos bem para o ataque, mas por vezes devíamos ter finalizado melhor. No segundo tempo, estávamos muito organizados e não demos demasiadas oportunidades a uma equipa dura até ao último momento, infelizmente. É cruel", analisou Nuno Espírito Santo.

O treinador do Wolverhampton reconheceu, depois, que o desfecho da partida da 13.ª jornada da Premier League serve de lição para equipa mais portuguesa de Inglaterra - esta terça-feira, frente aos red devils, sete jogadores portugueses defenderam a camisola dos wolves.

"Temos de saber que requer concentração até ao último momento. Isto é futebol. É um processo de aprendizagem e temos de saber que por vezes é cruel no momento, mas não devemos ficar arrependidos pelo que aconteceu", advertiu Nuno Espírito Santo.

Em relação ao período de transferências, que se vai iniciar no próximo mês de janeiro, o técnico português deu a entender que pretende adquirir jogadores para apetrechar a equipa. "Temos de nos sentar, planear e aproveitar para reequilibrar o nosso plantel", assumiu o timoneiro.

NES e a eventual interrupção da Premier League

Entretanto, foi noticiado pela Imprensa britânica, esta terça-feira, que os clubes da Premier League estão a considerar uma interrupção no campeonato durante as duas próximas duas semanas, face ao avolumar de casos de covid-19 também no futebol profissional.

Questionado sobre o eventual plano de emergência dos emblemas ingleses do principal escalão do país, Nuno Espírito Santo não se alongou em comentários e evidenciou inquietude pela evolução da situação pandémica.

"Estou apenas a ouvir isto, não posso dizer muito. (...) Somos privilegiados porque vivemos numa bolha, mas, por vezes, é impossível controlar tudo. Os gestores compreendem que a situação é sem precedentes. (...) Sempre que há um teste ficamos preocupados, quando ouvimos casos que se levantam, ficamos preocupados. Todos estão preocupados", sublinhou o técnico português.

O próximo desafio da equipa do Wolverhampton está agendado para o próximo dia 2 de janeiro, no Falmer Stadium, frente à formação do Brighton Albion, e é referente à 17.ª jornada da Premier League.