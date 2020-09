Nuno aborda o mercado dos Wolves e destaca Fábio Silva: "Nem esperava outra coisa"

Treinador do Wolverhampton avisa: o mercado ainda não fechou para o clube das West Midlands.

O Wolverhampton prepara-se para a estreia na edição 2020/21 da Premier League. A equipa de Nuno Espírito Santo entra em campo na segunda-feira, frente ao Sheffield United e, na antevisão do encontro, o treinador português dedicou grande parte do seu discurso a analisar a atividade do clube das West Midlands na janela de transferências.

"O mercado está aberto e tudo pode acontecer. Temos de continuar a trabalhar", assinalou Nuno, citado pelo Express & Star, antes de comentar especificamente a contratação de Fábio Silva ao FC Porto, por 40 milhões de euros.

"Tem tudo a ver com o talento. É isso que procuramos, o talento de um jogador e a sua qualidade. A capacidade que um jogador tem de chegar e adaptar-se rapidamente à nossa ideia, à nossa equipa e ao ambiente. Estamos muito, muito felizes com o Fábio. Para já, está a trabalhar muito bem e a adaptar-se rapidamente. Não esperava outra coisa, porque o núcleo do plantel está cá. Integrou-se bem e uma coisa é certa: o Fábio tem muita qualidade e muito talento", assisnalou o técnico, que não esqueceu outros reforços: Vítor Ferreira, também proveniente do FC Porto, e o ex-Lyon Marçal:

"A abordagem é a mesma, dar-lhes tempo para se integrarem e perceberem a forma como jogamos. Depois, damos apoio. Têm de chegar a uma nova cidade e a uma nova liga, vai levar o seu tempo, mas o Vítor e o Marçal já estão integrados", acrescentou Nuno.