"Nunca vou esquecer o que Mourinho fez por mim, estará para sempre no meu coração"

Diogo Dalot, lateral-direito do Manchester United e da Seleção portuguesa, deu uma entrevista ao jornal The Times em que deixa um agradecimento a José Mourinho, treinador que o contratou ao FC Porto. Fala também de Ten Hag, da época dos red devils e do futuro.

Agradecido a José Mourinho: "Nunca vou esquecer o que fez por mim. Muitos treinadores não iriam querer contratar um jogador que tinha acabado de sofrer uma lesão grave, mas ele acreditou em mim. Estará para sempre no meu coração pelas pequenas e grandes coisas que fez por mim."

Ten Hag confia no lateral: "Ser titular em todos os jogos com Ten Hag deixa-me orgulhoso. Vejo isso como uma responsabilidade extra. Isso mostra que o treinador tem confiança em mim, quero retribuir e ser um jogador confiável e importante para a equipa. É para isso que tenho lutado nestes anos."

Sobre a época do Manchester United: "Depois de uma boa pré-temporada, mas um começo de dois jogos maus, tivemos que dar o clique e perceber que era uma temporada longa, uma temporada diferente com um Mundial. Ainda temos de melhorar como equipa, em termos de conexão entre treinador e jogadores, a conexão entre jogadores e adeptos - o que eu acho que está a acontecer."

Termina contrato no final da época: "Vivo temporada a temporada, mês a mês e só quero ajudar a equipa. Neste momento, as minhas ambições são estar no Mundial para ajudar a minha seleção e, no final da temporada, lutar por troféus aqui."