Números de Marco Silva deixam Fulham em euforia

Em caso de vitória no próximo jogo, no terreno do Newcastle, Marco Silva alcança outro feito inédito no Fulham

A carreira de Marco Silva no Fulham tem sido um verdadeiro conto de fadas. Depois de ter alcançado a subida à Premier League na época passada, na corrente campanha o treinador português está às portas da Europa e já igualou a pontuação do clube na última presença no principal escalão do futebol inglês (28 pontos em 18 jogos)... mas com menos 20 jornadas disputadas.

Em 2022/23, Marco Silva somou mais vitórias (oito) do que em toda essa época que acabaria por ditar a descida do Fulham (cinco) e superou também os golos marcados (30 contra os 27 de 2020/21).

A competitividade da equipa é merecedora de fortes elogios em Inglaterra e o caso não é para menos: o plantel do Fulham está avaliado em 240 milhões de euros, incomparavelmente menos de quem tem o mesmo número de pontos, o Liverpool, cujos craques elevam o valor do grupo para os 928 milhões. O Chelsea, que está neste momento em 10.º lugar, tem o plantel avaliado em 864 milhões.

Em caso de vitória no próximo jogo, no terreno do Newcastle, Marco Silva alcança outro feito inédito no Fulham desde que a competição se chama Premier League (a partir de 1992): conseguir quatro vitórias consecutivas, o que alimentaria ainda mais o atual estado de euforia dos adeptos do emblema de Londres.

Depois de ter conduzido o Olympiacos ao título da Grécia (2015/16), esta é a sexta temporada de Marco Silva em Inglaterra, onde chegou para orientar o Hull City em 2016/17. Esteve ainda no Watford e uma época e meia no Everton.