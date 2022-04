Nulo entre Flamengo e Palmeiras deixa Abel ainda sem vitórias no Brasileirão

Guarda-redes levaram a melhor no Flamengo-Palmeiras

Jogo relativo à quarta jornada do campeonato brasileiro.

Num duelo entre treinadores portugueses, Flamengo e Palmeiras não foram além de um nulo no jogo da quarta jornada do campeonato brasileiro. Apesar das boas oportunidades criadas, as duas equipas não conseguiram chegar ao golo e, também por mérito dos dois guarda-redes, Hugo e Weverton, acabaram por ser penalizadas pela falta de eficácia ofensiva.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, continua sem vencer na prova, onde tem apenas dois empates nos três jogos já realizados, os mesmos do Flamengo, de Paulo Sousa, mas com cinco pontos já amealhados.

Corinthians, de Vítor Pereira, e Atlético Mineiro lideram o Brasileirão com seis pontos em duas partidas.