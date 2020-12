Novos dados dão conta de duelo de colossos ingleses por Renato Sanches

Renato Sanches, médio português do Lille

Lista de clubes alegadamente interessados no médio português aumenta.

Primeiro foi o Liverpool, depois o Inter e, agora, surge o Manchester United: este é o trio de clubes históricos do futebol europeu que, segundo a imprensa internacional, segue com atenção Renato Sanches.

O médio reencontrou-se com o melhor futebol no Lille, depois de épocas complicadas no Bayern - chegou mesmo a ser emprestado ao Swansea - e está de volta às agendas dos "tubarões".

A imprensa britânica faz eco de informação da Gazzetta dello Sport, que revelou que o Manchester United, onde atua o também português Bruno Fernandes, está preparado para dificultar a vida ao rival Liverpool na corrida por Renato.

Os "reds" olham para o ex-Benfica como potencial substituto de Wijnaldum, enquanto no caso do Inter o internacional luso será um dos pedidos do treinador Antonio Conte.

Renato Sanches, de 23 anos, cumpre a segunda época no Lille, de França: soma um golo em dez jogos oficiais em 2020/21.