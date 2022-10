Novo presidente do Esteghlal conta com Sá Pinto

Treinador português ponderou apresentar a demissão por lealdade com o ex-líder, que foi afastado do cargo por motivos políticos, mas foi convencido a ficar após conversa com a recém-empossada Direção

Sá Pinto vai continuar no comando técnico do Esteghlal. De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português ponderou apresentar a demissão por lealdade ao ex-presidente Mostafa Ajorlou, que foi afastado do cargo por motivos políticos, mas aceitou continuar ao leme do emblema do Teerão após conversar com Ali Fethullahzadeh, o líder da nova Direção. Este transmitiu confiança ao treinador português e mostrou confiança na conquista do título.

"Estamos aqui para apoiar o Sá Pinto. Ele vai continuar a trabalhar connosco. Somos um dos grandes candidatos ao título e espero que possamos celebrar juntos a conquista do campeonato no final da temporada. Peço aos adeptos que apoiem a equipa com o mesmo fervor de sempre", disse Fethullahzadeh, no final da reunião.

