Novo contrato de Rúben Dias volta a ser notícia: confira os detalhes

De acordo com o jornal inglês "The Sun", o Manchester City já iniciou conversações com Rúben Dias.

Eleito o melhor jogador da Premier League na época passada, Rúben Dias deverá ter o contrato estendido por pelo menos mais uma época no Manchester City. É o que indica o jornal inglês "The Sun". O salário do internacional português também será reforçado.

Atualmente, Rúben Dias recebe aproximadamente 105 mil euros por semana, revela a publicação. Com a negociação, a equipa inglesa quer aumentar o vínculo com o jogador de 24 anos até 2027.

Rúben Dias ajudou a equipa do treinador Pep Guardiola a sagrar-se campeão inglês na última época. Ele foi o patrão da defesa do Benfica por três temporadas até rumar há um ano para o City por cerca de 65 milhões de euros. Esta não é a primeira vez que a imprensa inglesa noticia a intenção do clube em aumentar o contrato do jogador.