Novidades sobre a recuperação de André Gomes: "É importante que possa ver os colegas"

Marco Silva revela evolução do médio internacional português.

Vítima de uma grave lesão, que o obrigou a uma intervenção cirúrgica ao tornozelo direito no início do mês, André Gomes já iniciou uma nova fase de recuperação. "Desde segunda-feira que está connosco na Finch Farm [centro de treinos do Everton]. É importante que possa voltar a ver os colegas de equipa", disse Marco Silva.

O treinador do Everton considerou que o internacional português necessita de apoio, e admitiu que a recuperação poderá ser mais fácil até pelo contacto com os companheiros. "Vai recuperar-se com a ajuda do nosso departamento médico e terapeutas. É preciso ter paciência e dar-lhe o apoio de que precisa. É importante que vá tendo um feedback positivo", sublinhou sobre o médio luso, que se lesionou com gravidade num lance com Son e Aurier, do Tottenham.

Os toffees defrontam no sábado o Norwich e Marco Silva ainda não sabe se conta com Bernard e Delph. A dupla já se treinou, mas de forma condicionada, motivo pelo qual permanece em dúvida para o embate com o último classificado da Premier League.