Nova polémica no Nápoles, agora com Mário Rui: Gattuso mandou português para casa

Treinador não terá gostado da atitude do internacional luso no treino de quinta-feira.

No dia seguinte ao controverso episódio com o capitão Lorenzo Insigne - o avançado gritou "equipa de merda" no final do empate (3-3) com o Sassuolo -, novo episódio polémico no Nápoles, desta feita a envolver o internacional português Mário Rui.

Segundo a imprensa italiana, o técnico Gennaro Gattuso não gostou da atitude do lateral-esquerdo no treino de quinta-feira e mandou-o "para casa" como forma de punição.

A informação foi adiantada por Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e outros órgãos transalpinos. Mário Rui, nome habitual entre os convocados de Fernando Santos para a Seleção Nacional, não saiu do banco de suplentes nos últimos três jogos dos napolitanos.

Este não é o primeiro episódio entre o jogador e Gattuso: em novembro, juntamente com o argelino Ghoulam, Mário Rui foi mandado para a bancada pelo treinador antes de um jogo com o Bolonha.