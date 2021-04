Nova coqueluche do Palmeiras elogia Abel: "É bem inteligente"

Renan marcou o golo da vitória do Verdão sobre o Universitario, por 3-2.

Renan está a viver um sonho no Palmeiras. Lançado "às feras" por Abel Ferreira no jogo entre o Verdão e o Universitario, na Taça Libertadores, o jovem de 18 anos apontou o golo da vitória (3-2) da equipa orientada pelo técnico português em cima do apito final, aos 90+5 minutos.

Após a euforia vivia no Estádio Monumental de Lima (Peru), Renan admitiu que não imaginava tamanho desfecho "nem nos melhores sonhos".

"Acordar ainda não acordei totalmente, parece ser um sonho. Não imaginava, nem nos melhores sonhos, fazer um golo tão importante numa partida de Libertadores, como foi. Foi muito importante, querendo ou não, vai ajudar muito a equipa numa fase mais adiantada da competição", começou por dizer, em entrevista ao programa "Seleção", da SporTV.

Para Abel e o método de trabalho do técnico luso, tem apenas palavras elogiosas: "O Abel é bem inteligente. Mediante a equipa adversária, ele vai fazendo planos. Os três centrais libertam mais os laterais, porque a equipa vai estar equilibrada com os três de trás. (...) Ele [Abel] conversa muito connosco, mas treinamos bastante a linha de três e de quatro. Adaptamo-nos nos treinos e é só colocar em prática no campo", rematou a pérola da formação do Palmeiras.