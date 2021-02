Notícia no Brasil: Pedro Martins associado ao São Paulo

Sem treinador desde a demissão de Fernando Diniz, São Paulo está à procura de um novo técnico. Nome do português Pedro Martins é noticiado no Brasil.

Após demitir Fernando Diniz, o São Paulo está no mercado em busca de um novo treinador. E a preferência no clube paulista é por um nome de fora do país. No Brasil, o nome do português Pedro Martins, no ​​​​Olympiacos, da Grécia, surge como uma das possibilidades para assumir o tricolor brasileiro.

A informação do site Globoesporte.com é que o treinador de 50 anos foi entrevistado pelos dirigentes do São Paulo esta sexta-feira. Há três temporadas à frente do Olympiacos, da Grécia, Pedro Martins trabalhou em Portugal no Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, antes de seguir para a Grécia.

O presidente do clube, Julio Casares, e o diretor de futebol Carlos Belmonte tem entrevistado uma série de profissionais. Além de Pedro Martins, os também portugueses Marco Silva, Bruno Lage e André Villas Boas, que recentemente deixou o Marselha, também foram nomes veiculados pela imprensa brasileira como podendo interessar ao São Paulo.