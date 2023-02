Notícia no Brasil: Jorge Jesus virou favorito na corrida à sucessão de Tite

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe

Anteriormente visto como uma hipótese improvável, o técnico do Fenerbahçe será um dos favoritos da Confederação Brasileira de Futebol para o comando da seleção.

O portal brasileiro UOL Esporte avança esta sexta-feira que Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, passou a ser um dos favoritos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a sucessão de Tite no comando da seleção.

Anteriormente visto como uma hipótese remota, o antigo técnico do Flamengo terá passado a ser um dos principais candidatos ao cargo devido à boa imagem que deixou aquando da sua passagem pelo emblema do Rio de Janeiro, entre 2019 e 2020, em que venceu um campeonato, uma Supertaça e ainda a Taça Libertadores.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, reiterou recentemente que está em busca de um selecionador "de respeito e ofensivo", sendo avançado que o dirigente, após viajar para Marrocos para acompanhar o Mundial de Clubes, irá dirigir-se para a Europa para definir o próximo selecionador brasileiro.

Para além de Jesus, também José Mourinho (Roma), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Luis Enrique (livre no mercado após ter deixado o comando da Espanha) estarão na corrida para a sucessão de Tite, que deixou o Brasil após a eliminação da seleção nos quartos de final do Mundial, diante da Croácia (1-2 no desempate por grandes penalidades).