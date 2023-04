Notícia no Brasil: Jesus é a alternativa principal a Vítor Pereira

Técnico português do Fenerbahçe é a prioridade. Saída do ex-FC Porto ainda não é oficial, mas é dada como certa

Jorge Jesus é o grande objetivo do Flamengo para suceder a Vítor Pereira. A informação é da comunicação social brasileira.

De acordo com Eric Faria, da SporTV, o nome do atual técnico do Fenerbahçe é o grande objetivo da direção do clube, apesar do divórcio complicado de 2020, antes do regresso ao Benfica, que gerou mau estar entre adeptos e responsáveis do Flamengo.

Vítor Pereira ainda é, oficialmente, o treinador do Flamengo, mas a mesma fonte garante que os responsáveis do clube já decidiram que a saída do ex-FC Porto é o passo a dar de seguida.

Recorde-se que Jorge Jesus termina contrato com o Fenerbahçe no final da presente temporada. Ao serviço do Flamengo, o antigo treinador do Benfica conquistou cinco títulos entre o verão de 2019 e o de 2020.