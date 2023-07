Notícia no Brasil: ex-Vizela vai ser reforço para Armando Evangelista

O jornalista Venê Casagrande avança que Raphael Guzzo, após ter terminado contrato com o Vizela, está prestes a reforçar o Goiás.

Depois de três temporadas ao serviço do Vizela, Raphael Guzzo está livre no mercado, mas poderá estar prestes a abraçar um desafio no Brasil, tornando-se num reforço para Armando Evangelista no Goiás, que ocupa a primeira posição da zona de despromoção do Brasileirão (17.º), ao fim de 15 jornadas.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o médio de 28 anos, que nasceu em São Paulo e tem dupla nacionalidade brasileira, já acertou termos com o Goiás, após ter sido indicado pelo treinador português.

Espera-se que Guzzo chegue ao Brasil na sexta-feira para se apresentar no Goiás e realizar os habituais exames médicos. À sua espera está um contrato até ao final do ano, com opção de renovar caso jogue 60% dos jogos possíveis a titular.

Raphael Guzzo representou o Vizela durante três temporadas e registou três golos e duas assistências em 35 jogos na época passada, ajudando o clube a terminar a I Liga na 11.ª posição.