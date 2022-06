Notícia no Brasil: Abel Ferreira recusou milhões da Arábia Saudita e proposta de França

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador do Palmeiras está focado no trabalho que está a desenvolver no Brasil e não olhou ao dinheiro que poderia ganhar.

A ESPN adianta, esta quinta-feira, que o português Abel Ferreira recusou uma proposta milionária de um clube da Arábia Saudita. Segundo aquele canal televisivo, o treinador, que tem contrato com o Palmeiras até 2024, poderia ganhar 9,4 milhões de euros por ano caso aceitasse a proposta.

De acordo com a mesma fonte, o técnico, de 43 anos, não vê o dinheiro como um fator determinante para a escolha de um novo destino e só pensa sair para um grande clube europeu, onde pudesse lutar por outros objetivos.

A ESPN confirma também uma informação avançada pelo jornalista André Hernan, que dá conta de que o Lyon, de França, entrou em contacto com Abel Ferreira, mas o luso recusou imediatamente, estando apenas focado no trabalho à frente do Verdão.