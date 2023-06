Notícia em Itália: Rafael Leão renova com o Milan esta sexta-feira

A cláusula de rescisão será de 175 milhões de euros

Segundo informação do jornalista Antonio Vitiello, do blogue Milan News, Rafael Leão passará pelos escritórios do Milan esta sexta-feira para assinar, finalmente, a renovação de contrato com o clube italiano.

O avançado português ampliará o vínculo com os rossoneri até 2028, a troco de cinco milhões de euros por época mais bónus. A nova cláusula de rescisão subirá para os 175 milhões de euros.

O acordo para a renovação foi alcançado há semanas, mas ainda falta a sua formalização, que deverá acontecer esta sexta. Esta época, recorde-se, Leão marcou 14 golos e fez 12 assistências, números idênticos aos do ano anterior, embora tenha ainda mais uma jornada para melhorar a marca.