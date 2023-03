Notícia em Itália: Jorge Mendes "ofereceu" Rafael Leão a colosso espanhol

Renovação do jogador com o Milan não avança e atual contrato termina no verão de 2024

O futuro de Rafael Leão continua a ser um grande ponto de interrogação. Figura do Milan, o português ainda não renovou contrato e, em Itália, revelam que Jorge Mendes terá "oferecido" o jogador ao Real Madrid.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o empresário português terá oferecido o internacional português ao clube merengue, que não se mostrou muito interessado, dado o rendimento de Vinícius Júnior.

Ligado ao Milan até 2024, o português ainda não renovou contrato, apesar de continuar a ser um titular indiscutível dos rossoneri. Ao todo, o antigo jogador do Sporting soma 147 jogos e 36 golos pelo clube.