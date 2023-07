Notícia em Itália: João Moutinho foi oferecido a clube da Serie A

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o médio português, que está livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Wolverhampton, foi oferecido ao Torino.

Aos 36 anos, João Moutinho terminou uma passagem de cinco épocas no Wolverhampton e, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o internacional português foi oferecido ao Torino, que se encontra a estudar a sua contratação.

Depois de ter chegado a acordo para a transferência de Adrien Tamèze, médio camaronês do Hellas Verona, o décimo classificado da última edição da Serie A também apresentou uma proposta por Volodymyr Brazhko, jovem ucraniano do Dínamo de Kiev, podendo seguir desta forma para mais um reforço no meio-campo.

Na última temporada, o experiente médio português apontou duas assistências em 36 jogos pelos Wolves, que fecharam a Premier League na 13.ª posição.