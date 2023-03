Notícia em Inglaterra: Palhinha interessa à maioria dos tubarões da Premier League

O jornal The Sun avança que o ex-Sporting está na lista de interessados do Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Newcastle.

O jornal britânico The Sun avança este domingo que João Palhinha, médio defensivo do Fulham, treinado por Marco Silva, está na lista de interessados da maioria dos tubarões da Premier League, entre os quais o Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Newcastle.

Ainda assim, a referida fonte salienta a dificuldade de o ex-Sporting deixar os cottagers, atuais oitavos classificados do campeonato inglês, no próximo verão, devido à vontade do técnico português em mantê-lo no plantel.

Caso a saída do médio se confirme, o clube londrino deverá encaixar acima de 45 milhões de euros.

Palhinha deixou o Sporting rumo ao Fulham no verão passado, a troco de 22 milhões de euros, dos quais são dois milhões são referentes a variáveis. Com um contrato válido por quatro anos, mais outro de opção, o internacional português, de 27 anos, leva quatro golos em 28 jogos disputados até ao momento.