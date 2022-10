Notícia em Inglaterra: Nuno pode regressar a uma casa que bem conhece

Nuno Espírito Santo teve sucesso no Wolverhampton

De acordo com o jornal Express, o Wolverhampton pretende recuperar o treinador, que deixou o clube em 2021. Pedro Martins não faz parte do planos.

Nuno Espírito Santo volta a estar associado ao Wolverhampton. Segundo o jornal Express, o emblema inglês pondera avançar com uma proposta para recuperar o treinador que esteve no clube e, com muito sucesso, durante quatro temporadas.

Nuno deixou o Wolverhampton em 2021, rumo ao Tottenham, na tentativa de dar uma salto qualitativo na sua carreira. Nos spurs, a aventura do treinador não correu bem e esta época aceitou orientar o Al-Ittihad Jeddah da Arábia Saudita, onde soma quatro triunfos em sete jogos.

Nuno assinou até 2024, pelo que uma mudança nesta altura obrigaria emblema inglês a fazer um grande esforço financeiro. De resto, o nome de Pedro Martins também tem sido associados ao clube, mas, segundo o Express, o ex-treinador do Olympiacos não será o substituto de Bruno Lage.