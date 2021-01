Notícia em Inglaterra: Nuno Espírito Santo apontado a novas paragens

O agente Jorge Mendes estará à procura de um novo clube para o treinador português.

A atravessar uma fase mais delicada no Wolverhampton - apenas uma vitória nos últimos seis jogos -, Nuno Espírito Santo é, esta quinta-feira, notícia na imprensa britânica.

De acordo com o tabloide The Sun, o treinador português está na rota de novas paragens, com Jorge Mendes à procura de um novo clube para o homem do leme dos Wolves.

Contudo, o rumor não estará ligado à recente quebra de forma da equipa das West Midlands: apesar dos resultados, Nuno continua a gozar de excelente reputação no Molineux e uma possível mudança surgiria com o intuito de alcançar novos voos. O técnico de 46 anos gosta de estar na Premier League e, segundo The Sun, dá prioridade à permanência no principal escalão do futebol inglês. Ainda assim, a Liga espanhola, onde já orientou o Valência, também surge como possibilidade.

Nuno Espírito Santo cumpre a quarta temporada no banco do Wolverhampton. Atualmente, a equipa onde atuam vários internacionais portugueses ocupa o 13.º lugar da Liga inglesa, com 22 pontos somados em 17 jogos disputados.