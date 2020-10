Notícia em Inglaterra: Bruno Fernandes é "alvo de topo" de Real Madrid e Barcelona

Gigantes espanhóis atentos à situação do português no Manchester United.

Os rumores sobre o alegado mal-estar entre Bruno Fernandes e Ole Gunnar Solskjaer - desmentidos pelo jogador - após a goleada sofrida pelo Manchester United frente ao Tottenham (1-6) fizeram correr muita tinta na imprensa britânica e, este sábado, o tabloide The Sun adianta que há dois clubes muito atentos à situação e possível insatisfação do médio português em Old Trafford.

Nada menos do que Real Madrid e Barcelona. Segundo a publicação, Bruno é, por estes dias, "um alvo de topo" dos dois colossos do futebol espanhol, "apenas oito meses depois de chegar ao United".

A notícia também já teve eco na imprensa espanhola, com honras de manchete na edição online do diário As, que refere que o arranque de época irregular dos "red devils" pode levar o internacional luso a reconsiderar o futuro ao serviço do clube de Manchester, sendo aí que entrariam em cena Real e Barça.

Bruno Fernandes, recorde-se, custou 55 milhões de euros aos cofres do United, em janeiro, provocando impacto imediato na manobra da equipa inglesa, que acabaria por garantir uma vaga na fase de grupos da Champions para a presente temporada.