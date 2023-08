Notícia em França: Luís Campos com lugar em risco no PSG

Posição do português terá ficado abalada com o dossiê Mbappé e com a crescente influência de Jorge Mendes nas contratações do clube e no balneário

O jornal L'Équipe publica que o futuro de Luís Campos no PSG está em causa.

O português chegou há um ano ao clube, segundo a publicação em parte graças a Mbappé, dada a boa relação que mantém com o avançado desde os tempos em que se cruzaram no Mónaco.

E é precisamente graças ao terremoto gerado pela situação de Mbappé que o conselheiro e supervisor da política desportiva do PSG terá o lugar em risco.

O L'Équipe adianta que em vez de estar a liderar o processo e a tentar resolver a sua saída ou continuidade, que Luís Campos se colocou na retaguarda.

Já a RMC Sport refere que a tensão entre Luís Campos e Al-Khelaifi tem sido crescente desde que Mbappé enviou a carta a anunciar que não renovaria contrato. O dirigente queria que Luís Campos usasse a sua influência para pressionar e demover o jogador e perante o afastamento do português, terá mesmo questionado se trabalhava para o clube ou para Mbappé.

A gestão dos processos de tentativa de contratação de Kane, mais tarde de Dembélé e ainda há meses a insistência em Skriniar, que se tornou reforço, também deixaram Al-Khelaifi irritado.

Outro tema mencionado é a crescente influência de Jorge Mendes. O PSG contratou Ugarte, Vitinha, Asensio, Ndour e Renato Sanches, atletas agenciados por Jorge Mendes, que foi ainda intermediário nos negócios de Soler, Ruiz e Kang-In Lee. O último caso é do Gonçalo Ramos. Al-Khelaifi não vê com bons olhos essa influência do super-agente português no balneário do PSG.

Fontes da RMC Sport terão dito que o PSG já está a sondar alternativas a Luís Campos.