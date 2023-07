Notícia em Espanha: PSG vai mesmo avançar por Bernardo Silva

Bernardo Silva é mesmo um objetivo do crónico campeão francês

Bernardo Silva é um dos objetivos do PSG para a próxima temporada. Perante o interesse de vários clubes, os parisienses querem avançar em força pelo internacional português.

Quem o garante é o jornal Marca, que refere que o campeão francês vê na contratação de Bernardo mais um passo rumo à construção de uma grande equipa que possa, finalmente, levar o clube à glória na Champions.

Apesar da boa relação com Jorge Mendes, o PSG terá, contudo, de convencer o Manchester City, com uma proposta aliciante, a abrir mão de uma das suas grandes figuras, elogiada vezes sem conta por Pep Guardiola.

Recorde-se que, para além do interesse do Barcelona, Bernardo Silva foi colocado na órbita do futebol saudita nas últimas semanas.