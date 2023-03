Notícia em Espanha: operação Cancelo cai por terra após reunião no Porto

João Cancelo com a camisola do Bayern

Lateral era desejado pelo Barcelona, mas do encontro entre o presidente e Jorge Mendes saiu a certeza de que o futuro não passa por Camp Nou.

Assunto encerrado: João Cancelo não será jogador do Barcelona no próximo verão. Esta é uma garantia do jornal As, assegurando que o lateral internacional português não irá reforçar a equipa de Xavi.

A publicação refere uma reunião ocorrida na passada terça-feira, no Porto, entre o presidente Joan Laporta e Jorge Mendes, agente do jogador, na qual caiu, em definitivo, por terra a possibilidade de Cancelo rumar a Camp Nou. As elevadas pretensões financeiras terão sido um dos grandes entraves.

A operação nunca seria fácil, conforme aponta o As, salientando que o defesa tem contrato com o Manchester City até 2027 e está cedido ao Bayern de Munique, que até pode avançar para a compra do passe após o empréstimo.

Cancelo, 28 anos, já jogou em Espanha, ao serviço do Valência. Rumou à Alemanha no passado mercado de inverno e leva quatro assistências e um golo em oito jogos pelo Bayern.