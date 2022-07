Notícia em Espanha: Gonçalo Paciência tem mercado na LaLiga

Avançado português tem mais um ano de contrato com Eintracht Frankfurt. O Espanhol está atento à situação.

O jornal AS dá conta de que o Espanhol está interessado em Gonçalo Paciência. O clube de Barcelona quer precaver uma eventual saída de Raúl de Tomás e vê com bons olhos o avançado do Eintracht Frankfurt.

O português, de 27 anos, termina contrato com os alemães em 2023, pelo que esta até pode ser uma boa oportunidade para o Eintracht conseguir um encaixe financeiro com o ex-FC Porto.

Paciência saiu dos dragões em 2018 e está há quatro anos na Bundesliga - em 2020/21 jogou no Schalke 04, por empréstimo.