Notícia em Espanha: Cancelo é alvo do Real Madrid

Real Madrid poderá avançar com uma proposta pelo lateral português na próxima época.

O jornal espanhol AS avança, esta quinta-feira, que João Cancelo faz parte dos planos do Real Madrid para a próxima temporada. O lateral-direito é seguido pelos merengues desde os tempos do Valência, de 2014 a 2018, e no final desta época poderá surgiu uma proposta.

De acordo com a publicação, a operação poderia ser feita por um valor entre os 40 e os 50 milhões de euros, numa altura em que o internacional português terá 29 anos.

O ex-Benfica está a par do interesse e "aceitaria de bom grado" a mudança, refere ainda o diário AS.

Cancelo está a cumprir a quarta temporada em Manchester, onde já fez 138 jogos (oito golos e 19 assistências).