Notícia em Espanha: Barcelona volta a fixar a mira em João Cancelo

De acordo com o Mundo Deportivo, os catalães estão em busca de um lateral direito de raiz, já depois de terem tentado o empréstimo do internacional português no mercado de inverno, sem sucesso.

O jornal catalão Mundo Deportivo avança esta terça-feira que o Barcelona está em busca de um novo lateral direito que alivie Jules Koundé para a sua posição de raiz, no centro da defesa, tendo novamente João Cancelo como uma das opções favoritas, já depois de ter tentado o seu empréstimo em janeiro.

Emprestado pelo Manchester City ao Bayern no mercado de inverno até ao final da época, com opção de compra de 70 milhões de euros, o internacional português, de 28 anos, ainda não tem o futuro definido em Munique, sendo que as suas caraterísticas agradam a Xavi, treinador do Barcelona.

A referida fonte salienta ainda o papel decisivo que as boas relações entre Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Jorge Mendes, que representa Cancelo, poderão vir a ter na contratação do jogador.

Na presente temporada, Cancelo soma um golo e cinco assistências em 15 jogos disputados pelo Bayern, que foi eliminado pelo City, a quem ainda está vinculado, nos quartos de final da Liga dos Campeões (1-4 em agregado).