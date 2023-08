Notícia em Espanha: Barcelona tenta Bernardo e Cancelo por empréstimo

No caso do médio português, a oferta de cedência inclui uma cláusula de compra obrigatória no final da época, no valor de 70 milhões de euros.

Apesar de ter visto todas as investidas por Bernardo Silva serem recusadas pelo Manchester City, o Barcelona não desiste de o contratar e, segundo o jornal catalão Sport, apresentou uma nova oferta pelo médio português, que também inclui João Cancelo.

De acordo com a fonte, o gigante catalão propôs ao campeão europeu e inglês receber ambos os internacionais portugueses por empréstimo, sendo que no caso de Bernardo, a cedência incluiria uma cláusula de compra obrigatória no final da época 2023/24, no valor de 70 milhões de euros.

Quanto a Cancelo, o lateral direito até já terá acertado termos pessoais com o Barcelona, faltando apenas que o clube chegue a acordo com o Manchester City, que o emprestou na segunda metade da época passada ao Bayern.

Refira-se que Bernardo Silva foi titular este domingo na final da Supertaça de Inglaterra, em que o City foi derrotado pelo Arsenal no desempate por penáltis (1-1 ao fim de 90 minutos). Já Cancelo falhou a partida por motivos familiares.