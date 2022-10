Notícia em Espanha: Atlético de Madrid recusou 100 milhões de euros por João Félix

No último mercado de transferências, e depois da saída de Lewandowski, o Bayern ofereceu 100 milhões de euros por João Félix, mas o Atlético de Madrid recusou a oferta.

É uma notícia bombástica a que avança este sábado o jornal espanhol Marca. O Atlético de Madrid recusou uma proposta de 100 milhões de euros do Bayern Munique por João Félix.

O clube alemão tentou a contratação do avançado português no mercado de transferências de verão, segundo a publicação. Depois da saída de Robert Lewandowski para o Barcelona, os bávaros viram em Félix um possível substituto, mas os 100 milhões de euros não foram suficientes para convencer os colchoneros.

E isso porque os responsáveis do clube rojiblanco acreditavam que esta poderia ser a época de explosão do jovem jogador por quem pagaram 125 milhões de euros em 2019, quando atuava no Benfica.

A verdade é que Félix perdeu protagonismo este temporada, tem somado poucos minutos às ordens de Simeone, e talvez já não seja visto como inegociável no Atlético de Madrid.