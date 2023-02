"Nos primeiros dez minutos deu para perceber que o João Félix é um jogador de topo"

Declarações de Declan Rice, médio do West Ham, à Stadium Astro, após o empate (1-1) na receção ao Chelsea, no sábado. João Félix marcou o golo do blues e viu outro ser-lhe anulado.

Elogios a João Félix: "Já joguei contra muitos médios e 'números 10' e nos primeiros 10 ou 15 minutos do jogo deu para perceber que ele é um jogador de topo. A forma como trabalhou de um lado para o outro para ter a bola e encontrar espaço mostra que é um jogador inacreditável. Percebi logo isso. Tens realmente de fazer um bom jogo para lidares com jogadores como ele."

Análise ao jogo: "Com a equipa que eles lançaram, começaram muito bem, muito rápidos. Eles tiveram alguns jogadores a fazer uma exibição muito boa. Demorámos um pouco para começar e adaptarmo-nos ao sistema deles. Mas assim que descobrimos a sua fraqueza, que era passar a bola pelas laterais deles, percebemos que os alas deles não estavam realmente a voltar. Conseguimos marcar o golo assim e explorar isso."