Nome de peso apontado ao lugar de André Villas-Boas no Marselha

Ernesto Valverde já foi apontado pela imprensa espanhola como eventual sucessor do português.

O Marselha de André Villas-Boas sofreu a quarta derrota consecutiva, ao perder por 3-1 no Mónaco, num jogo em que esteve a vencer.

Foi a também quinta partida seguida sem triunfos para o treinador português que, após perder a Supertaça, conta três desaires na Ligue 1, registo negativo pelo qual o Marselha não passava desde abril de 2015.

Depois de, na ronda anterior, Villas-Boas ter colocado o lugar à disposição da Direção do clube, desta feita rejeitou um cenário de crise. No entanto, a imprensa francesa não descarta por completo um cenário de saída do técnico luso e até já apontou um nome de peso à eventual sucessão: Ernesto Valverde.

O espanhol, de 56 anos, está sem clube desde que deixou o leme do Barcelona no início de 2020. Fora do país natal, treinou apenas os gregos do Olympiacos.