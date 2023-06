João Cancelo volta a ser associado ao Barcelona

Clube espanhol estará à procura de um lateral direito e o internacional português é o principal candidato, escreve o jornal AS.

João Cancelo volta a ser falado em Espanha como possível reforço do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol AS, Xavi Hernández já pediu um lateral direito aos responsáveis do clube e o internacional português será o favorito ao lugar.

A publicação escreve que Cancelo não conta para o Manchester City e que Guardiola não colocaria qualquer problema à saída. O mais provável seria um empréstimo de uma temporada, sem opção de compra.

Iván Fresned, do Valladolid, também estará referenciado.