"No meu primeiro ano, saía dos treinos e começava a chorar no carro"

Thierry Correia, jogador do Valência

Antigo jogador do Sporting, Thierry Correia revela que a adaptação ao Valência foi difícil.

Thierry Correia trocou o Sporting pelo Valência no início da temporada 2019/20, por 12 milhões de euros, numa transferência algo surpreendente. Em entrevista ao "SER Deportivos Valencia", o jogador português revelou que o primeiro ano no clube espanhol não foi nada fácil.

"No meu primeiro ano aqui [Valência] tive que recorrer a um mental coach. Eu saía dos treinos e começava a chorar no carro. Graças a Deus que tinha Gonçalo [Guedes] e Rúben [Vezo] à minha volta. Se não fossem eles, eu não teria ficado em Valência", começou por dizer o lateral, antes de falar de Gennaro Gattuso, atual treinador do emblema "che".

"Claro que Gattuso já me deu nas orelhas... A sua ideia de jogo favorece-me, costumávamos jogar assim nas camadas jovens do Sporting. Desde que cheguei, ele é o primeiro treinador que quer jogar futebol", concluiu Thierry Correia.