"No início Solskjaer disse-me para não ter medo de fazer o que fazia no Sporting"

Bruno Fernandes falou sobre a importância de Solskjaer no Manchester United.

Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, em entrevista à rádio britânica talkSPORT, falou sobre a importância de Ole Gunnar Solskjaer, principalmente quando chegou aos "red devils".

"Ele [Solskjaer] é influente para todos os jogadores na equipa. No início ele foi importante porque me disse para me expressar, para não ter medo de fazer o que estava a fazer no Sporting e de ser eu próprio, e para um jogador isso é mesmo importante, sentir essa confiança do treinador", afirmou sobre o treinador.

O internacional português falou ainda sobre Michael Carrick, antigo médio do emblema inglês, agora adjunto do técnico norueguês.

"Ele era um jogador de topo e pode ajudar a melhorar todos os jogadores aqui. Temos muito a aprender com ele. Apreciei muito as suas qualidades como jogador e agora estou feliz por tê-lo como treinador, para me ajudar a melhorar e a transmitir a sua experiência como jogador", concluiu.