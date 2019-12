"No Brasil não podem pensar que todos os treinadores portugueses são excelentes"

Jesualdo Ferreira assinou contrato por um ano com o Santos e terá a dura missão de contrariar o domínio do Flamengo de Jorge Jesus. O JOGO quis saber o que espera o experiente e titulado treinador português

Em mais um passo da sua carreira como "globetrotter" do futebol, Jesualdo Ferreira foi ontem oficializado como o novo treinador do Santos. Aos 73 anos, o português assinou um contrato válido por um ano com o Peixe e vai mergulhar na sua quinta aventura no estrangeiro como técnico principal. Tricampeão nacional pelo FC Porto, Jesualdo não encontrou a glória noutros países europeus, com uma passagem apagada pelo Málaga e outra sem títulos ao serviço do Panathinaikos. Mas a história muda de figura noutros continentes: conquistou dois títulos no Egito com o Zamalek e outros quatro com o Al-Sadd, no Catar.

O trajeto vitorioso acumulado entre a África e a Ásia foi mesmo um dos pontos destacados pelo Santos para justificar o eleito para suceder a Jorge Sampaoli. "Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele na América do Sul. A comissão técnica que o acompanhará será definida nos próximos dias", informou o Santos.

No Peixe, Jesualdo Ferreira terá a missão de contrariar o domínio do Flamengo no Brasileirão - prova que o clube eternizado por Pelé não conquista desde 2004 -, mas também de honrar os pergaminhos do clube na Libertadores e na Copa do Brasil. O Paulistão, esse, deverá ser encarado sem pressão e como uma boa oportunidade para testar alguns jovens com potencial para seguirem o caminho trilhado por Neymar, Robinho ou Rodrygo, entre outros.

Refira-se, que Jesualdo podia ter assumido o Santos em 2015. À época, após deixar o Zamalek, o luso esteve no Brasil a negociar com Nabil Khaznadar, candidato à presidência dos paulistas. Todavia, e apesar de as partes terem chegado a acordo, os sócios do Peixe acabaram por eleger Modesto Roma e o negócio acabou por não se concretizar.

"Jesualdo vai fazer um grande trabalho"

Contactado por O JOGO, o jornalista e comentador na FOX Sports Brasil - uma das principais estações de televisão daquele país - Paulo Vinícius Coelho antecipou o que espera Jesualdo Ferreira num dos históricos do Brasileirão.

Qual o impacto da chegada de Jesualdo Ferreira ao Santos?

- É uma contratação que tem gerado muita curiosidade junto dos adeptos, e não só dos santistas, na sequência daquilo que tem sido feito por Jorge Jesus no Flamengo. Pessoalmente acho que é uma boa escolha do Santos. Apesar de ter 73 anos e disso poder pesar na disponibilidade física, Jesualdo Ferreira é um treinador estudioso, que foi um dos primeiros a perceber a importância da teoria no futebol e que se formou em Educação Física ainda durante a década de 1970. Acredito que vai fazer um grande trabalho no Santos, mas, daí a ser campeão, ainda vai uma grande distância.

Acredita que a luta pelo título possa estar reservada, em exclusivo, para dois treinadores portugueses?

Penso que possam ser candidatos. Mas, na minha opinião, os clubes brasileiros também não podem pensar que todos os treinadores portugueses são excelentes com base do sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. Há treinadores bons, médios e ruins em todo o lado, e os brasileiros não são todos ruins. Por isso acho que vai existir mais gente na luta. Independentemente dessa questão, vai ser um privilégio, para nós, brasileiros, ter três treinadores que foram campeões em Portugal a trabalhar no Brasil: Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira e Augusto Inácio [Avaí, da II divisão].

No Santos, Jesualdo Ferreira terá acesso à mesma matéria-prima que o Flamengo ofereceu ao compatriota Jorge Jesus?

O Flamengo está numa realidade à parte a nível financeiro, mas, historicamente, o Santos tem uma formação de excelência e é conhecido por revelar jovens de grande qualidade, que Jesualdo Ferreira pode lapidar. Não nos podemos esquecer de que o Santos é o atual vice-campeão brasileiro. O trabalho de Jorge Sampaoli foi muito bom, mas aqui, no Brasil, temos sempre tendência para individualizar o mérito. O plantel do Santos é bastante bom. E há outra coisa a favor de Jesualdo Ferreira, que é a paciência da Direção. No ano passado, o Jorge Sampaoli perdeu por 4-1 com o Ituano e por 4-0 com o Palmeiras no estadual, foi eliminado da Taça Sul-Americana pelo modesto River Plate do Uruguai e ele continuou no comando técnico do clube. Há crença no projeto e isso é uma raridade no futebol brasileiro.