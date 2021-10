No Brasil garantem que Abel vai deixar o Palmeiras e já apontam novo treinador

De acordo com o ex-jogador e comentador brasileiro Neto, treinador português está de saída do Verdão.

A final da Libertadores com o Flamengo, a 27 de novembro, será a última partida de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras. Pelo menos é o que garante o ex-internacional brasileiro e atualmente comentador desportivo Neto. Independentemente do resultado, o português deixaria o clube brasileiro.

De acordo com Neto, o Verdão já teria inclusive um nome para substituir a Abel: Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino que tem feito um bom trabalho no Fortaleza, no campeonato brasileiro.

"Tenho uma informação de uma fonte importante de que o Palmeiras vai buscar o Vojvoda, do Fortaleza. Ele é o 'number one'. Ele é o nome. O Abel, a ganhar ou a perder a Libertadores, vai sair do Palmeiras", garantiu no programa Donos da Bola, da TV Band.

Ídolo do Palmeiras, o antigo guarda-redes Velloso também comentou a informação no mesmo programa. "É uma revelação entre os treinadores. Ninguém esperava essa campanha do Fortaleza. Acho um bom nome. Faz um trabalho impressionante no Fortaleza e já conhece o futebol brasileiro", ressaltou.

O Palmeiras joga no domingo com o Grémio, em jogo a contar pela 29.ª jornada do campeonato brasileiro.