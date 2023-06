No Brasil garantem que Abel recusou duas propostas do futebol saudita

Imprensa brasileira volta a associar treinador do Palmeiras à Arábia Saudita

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, tem visto o seu nome em vários rumores, seja a seleção brasileira, seja associado a vários clubes. No Brasil voltam agora a falar de interesses provenientes da Arábia Saudita.

Pois bem, a ESPN Brasil garante que o técnico foi abordado por Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al Hilal, tendo recusado as duas propostas.

Ainda de acordo com as mesmas informações, os dois clubes terão contactado diretamente com Abel e a sua equipa técnica, em vez de abordarem o Palmeiras. A proposta mais recente terá sido a do Al Hilal, que terá oferecido um contrato de duas épocas, com um salário de 20 milhões de euros por ano.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 2024.