No Brasil dizem que temperamento afasta Abel da seleção brasileira

Cargo de selecionador ainda vago após saída de Tite.

O cargo de selecionador do Brasil continua vago após a saída de Tite e desde há largos meses que Abel vem sendo apontado como forte candidato. Todavia, segundo informam naquele país sul-americano, o seu temperamento difícil é um fator que poderá tornar mais distante essa possibilidade.

De acordo com o portal UOL, o comportamento "beligerante" de Abel, quer para com os árbitros, quer no relacionamento com os jornalistas, faz com que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, não o considere um nome absolutamente unânime e consensual.

De acordo com o mesmo portal, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Luis Enrique e José Mourinho continuam a ser os alvos prioritários da CBF. Caso não consiga acertar com nenhum destes nomes, o organismo que rege o futebol brasileiro virará agulhas para treinadores locais.