No Brasil dizem que o Internacional se sente "usado" por Paulo Sousa

Clube de Porto Alegre estava interessado no técnico e até teve prevista uma viagem à Europa para fechar contrato.

Apesar de ainda não ter rescindido contrato com a federação da Polónia, Paulo Sousa é o escolhido pelo Flamengo para assumir o comando técnico. O treinador português tem sido alvo de críticas na Polónia, mas também no Brasil há quem não tenha ficado satisfeito com a postura do antigo médio.

Segundo escreve a ESPN Brasil, o Internacional sente-se "usado", assim surge escrito, por Paulo Sousa, depois de ter "namorado" o treinador. O clube de Porto Alegre, segundo a informação, não chegou a fazer uma oferta oficial a Paulo Sousa, com receio de perder o "leilão" com o Flamengo, tendo, a certa altura, colocado a mira no mercado sul-americano.

A ESPN Brasil revela, todavia, que tudo mudou na sexta-feira passada, quando os agentes do português terão entrado em contacto com o Internacional, dando conta da desistência do Flamengo, então convencido de que fecharia o regresso de Jesus. É mesmo mencionado que "uma comitiva com o presidente e o departamento jurídico" do Internacional viajaria no domingo para a Europa, de modo a fechar o contrato com Sousa.

Domingo trouxe, todavia, mais uma reviravolta, com a informação de que o Flamengo, afinal, iria contratar Paulo Sousa, deitando por terra as intenções do Internacional.