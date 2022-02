No Brasil dizem que Jorge Jesus não deverá voltar ao ativo no primeiro semestre de 2022

Treinador português está sem clube desde que deixou o comando técnico do Benfica, a 28 de dezembro de 2021.

Jorge Jesus, apontado no Brasil como plano A do Corinthians para o lugar de Sylvinho - despedido pelo Timão na noite de quarta-feira, na sequência da derrota por 2-1 frente ao Santos -, não deverá voltar ao ativo no primeiro semestre de 2022, diz o "Globoesporte".

Segundo as mesmas informações, fontes próximas do antigo treinador do Benfica afirmam que Jesus iniciará negociações tendo por base um salário de 500 mil euros mensais, mas que dificilmente aceitará um trabalho "que não seja num clube de alto nível da Europa".

O Corinthians ainda não terá apresentado qualquer proposta, estando a analisar a situação com intermediários, mas, e ainda de acordo com o "Globoesporte", não tem pressa para a resolução do "problema".

"A dois meses da estreia na [Taça] Libertadores, o Corinthians procura um treinador com perfil vencedor, experiente e com forte liderança para extrair o que há de melhor em um elenco com nomes como Willian, Renato Augusto, Róger Guedes, Giuliano e Paulinho", escreve a referida publicação.