No Brasil dizem que Flamengo contactou Jorge Jesus

Marcos Braz terá tentado avaliar a possibilidade de um regresso do português ao "Mengão".

O Flamengo está à procura de sucessor para Dorival Júnior no comando técnico e no Brasil são vários os nomes apontados ao cargo.

Vítor Pereira é um deles, tendo O JOGO confirmado a existência de negociações adiantadas com o treinador português, mas este sábado o "Globoesporte" avança com outra possibilidade.

De acordo com o portal brasileiro, o "Mengão" terá contactado Jorge Jesus no sentido de avaliar um possível regresso ao clube. No entanto, Marcos Braz, vice-presidente, terá ficado a saber que terá de esperar até junho, uma vez que o treinador português tem contrato com o Fenerbahçe.