No Brasil avançam a data para a estreia oficial de Paulo Sousa no Flamengo

A confirmar-se a data, Paulo Sousa irá então assumir o comando técnico da equipa quatro dias antes da data prevista.

Já haverá data para a estreia oficial de Paulo Sousa, que recentemente assumiu o comando técnico do Flamengo, no banco de suplentes do "Mengão". Pelo menos assim o dizem no Brasil.

De acordo com o jornalista brasileiro Renan Moura, o treinador português estrear-se-á a 2 de fevereiro, no duelo frente ao Boavista, a contar para a terceira jornada do Campeonato Carioca.

A confirmar-se a data, Paulo Sousa irá então assumir o comando técnico da equipa quatro dias antes da data prevista (6 de fevereiro).