No Brasil atualizam a lista de candidatos ao banco do Flamengo com outro português

"Globo Esporte" assegura que Rui Vitória também está no lote de candidatos.

O futuro imediato de Jorge Jesus passa pelo Benfica, dado que tem contrato até final da temporada, mas o Flamengo promete não se deixar demover da tarefa de desviar o treinador português no imediato. A prioridade do mengão mantém-se em recuperar um técnico que deu vários sucessos ao clube num passado recente e que é o querido da sua massa associativa, estando garantido um encontro depois do jogo de amanhã com o Marítimo para o campeonato entre Jesus, o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel.

Uma verdadeira cimeira que previsivelmente sucederá ainda na segunda-feira, até porque Braz viaja só amanhã, domingo, para Lisboa, enquanto Spindel chegou este sábado à capital portuguesa. Mas nem só Jorge Jesus está na mira.

O próximo treinador do Flamengo virou já uma espécie de novela e o "Globo Esporte" acrescenta que Rui Vitória está também no lote de candidatos. "A dupla que comanda o futebol do Flamengo conversará com os portugueses Jorge Jesus, Paulo Sousa, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Rui Vitória. O último, de 51 anos, é a novidade", informa a publicação.

Rui Vitória, recorde-se, deixou o comando técnico do Spartak, da Rússia, esta semana.